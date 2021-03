Camogli: Via Crucis al santuario del Boschetto

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Al santuario del Boschetto di Camogli è stata anticipata di una settimana la Via Crucis. Scelta dettata dal particolare momento che stiamo vivendo e che non permette il tradizionale svolgimento con la processione sino alla basilica di Santa Maria Assunta. Presenti oltre alla Confraternita dell’Addolorata, l’Arciconfraternita di San Prospero e Santa Caterina e la Confraternita di San Nicolò di Sant’Ilario. Per l’amministrazione comunale il sindaco Francesco Olivari con l’assessore Italo Mannucci, i consiglieri Agostino Bozzo e Claudio Pompei. Ad officiare don Francesco Mortola e dom Francesco Beda Maria Pepe, benedettino olivetano del monastero di San Prospero, che prima della benedizione finale ha letto una supplica alla Madonna affinché protegga la città dalla pandemia. La Via Crucis è stata caratterizzata dalle meditazioni di donne tra le quali Santa Caterina da Siena, Santa Chiara, Chiara Lubich.