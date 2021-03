Camogli: lunedì nuova valutazione di stabilità dell’area di frana

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggi il sindaco Francesco Olivari e i tecnici del comune hanno effettuato un sopralluogo da mare per seguire l’avanzamento delle operazioni di questi ultimi due giorni.

Sono proseguite nella giornata di oggi le azioni di ricerca e recupero sul cumulo detritico e nello specchio acqueo antistante.

Lunedì verrà svolto un ulteriore sopralluogo con la presenza dei tecnici di Fondazione Cima per valutare la stabilità del corpo di frana e per consentire di continuare ad operare in sicurezza.

Nella giornata di martedì 30, dalle 14 alle 15.30 (o comunque fino a fine lavori), sarà interrotto il traffico veicolare in Via Ruffini, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Romana e l’intersezione con Piazzale Migliaro, per il trasporto con elicottero di materiale propedeutico alla realizzazione di loculi prefabbricati all’interno del cimitero.