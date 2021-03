Camogli: crollo del cimitero, una storia che ci riporta nell’800

Nel 1853 a Camogli, forse su imput dell’armatore e pittore recchese Matteo Picasso (1794-1879), i cui dipinti erano apprezzati dallo stesso Pablo, nacque la prima assicurazione marittima voluta dagli armatori per ripagare ai caratisti la perdita di un veliero. Erano tempi in cui il mare inghiottiva interi equipaggi e a Camogli, per assicurare un futuro agli orfani, venne istituita la Provvidenza per ospitare le femmine e l’Istituto San Fortunato che accoglieva i maschi di chi, dal mare, non aveva fatto ritorno.

Anche questo spiega il dolore dei camogliesi dovuto al crollo di alcuni loculi del cimitero. Un episodio che alla drammaticità odierna, aggiunge un carico di dolore atavico che ci riporta indietro nei secoli; testimoniato, in parte e per le storie finite positivamente, negli ex voto esposti al Santuario del Boschetto.

A raccontare il dolore odierno dei camogliesi ci vorrebbe la penna di Giovanni Ansaldo (1895-1964) il primo a scrivere (a puntate sul Lavoro) con un taglio unico e a rendere nota la storia dei camogliesi naufraghi a Tristan da Cunha dove si fermarono a vivere perché innamoratisi di isolane. O il commediografo Enrico Bassano (1899-1979) appassionato della storia marinaresca di Camogli. Ad oggi è stato un altro scrittore-giornalista di origini camogliesi, Federico Rampini (Genova 1956), ad interpretare con taglio letterario la tragedia del crollo.

Nella foto (di Consuelo Pallavicini) il lancio in mare di una corona di fiori per ricordare i defunti dispersi