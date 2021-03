Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Continua la manutenzione sul territorio: dopo le potature di Piazza Gaggini e Piazza della Chiesa a Ruta, e di Corso Mazzini, è stata effettuata la pulizia dell’area Ex Ospedale, concessa in comodato gratuito da CDP al Comune per adibirla a parcheggio.

Area dell’ex ospedale.