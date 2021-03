Zoagli: “Sostegno agli affitti, va erogato alle famiglie”

Dai consiglieri comunali di Zoagli Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi riceviamo e pubblichiamo

Ad agosto 2020 la Regione Liguria ha erogato al Comune di Zoagli un contributo pari a euro 2.492,30 a sostegno delle famiglie meno abbienti per le spese dell’affitto. A distanza di ben sette mesi questo contributo è ancora fermo in qualche cassetto, si tratta di sostegno a famiglie meno abbienti alle quali anche se pochi soldi farebbero comodo. Per assegnarli si tratta di fare un bando, altro tempo che passerà, se non siete in grado di effettuarlo, rivolgetevi a qualche consulente, ma fatelo.