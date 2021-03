Zoagli: “Lavori lungo l’Aurelia; sindaco, si faccia sentire”

Dai consiglieri comunali Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi riceviamo e pubblichiamo



Siamo soddisfatti dell’accoglimento all’unanimità della nostra mozione riguardante la realizzazione di un protocollo di intesa a riguardo delle eventuali future problematiche afferenti la percorribilità dell’Aurelia, ma siamo francamente amareggiati di quanto affermato dal Sindaco in Consiglio.

La sua prima risposta è stata disarmante: in sostanza ha detto di non sapere da che parte iniziare, che Rapallo e Chiavari non hanno alcun protocollo e che non saprebbe a quale Autorità rivolgersi. E in prima battuta si è dichiarato contrario alla mozione, per quanto la giudicasse condivisibile, perché se accetta un incarico lo vuole portare a termine: questo è indubbiamente apprezzabile, ma è preoccupante la concezione meramente burocratica che ha della carica che ricopre.

La percorribilità dell’Aurelia è di vitale importanza per Zoagli e per tutti i suoi cittadini: non si può accettare supinamente l’inerzia di ANAS o dei privati o di altri Enti nell’ovviare alle problematiche causate da crolli o cedimenti, come anche di lavori che continuano a creare cantieri infiniti, nei quali – ancora oggi – non si vede nessuno lavorare!

Il Sindaco, primo rappresentante della Comunità, non può soltanto fare da portavoce presso i cittadini delle decisioni altrui, come sta facendo ora, portando notizia dei lunghissimi tempi di riasfaltatura del tratto interessato dai lavori della fognatura o degli ancor più lunghi tempi di ripristino della frana e del cedimento nei pressi di Bardi. Il suo giustificarsi dicendo che vuole collaborare e non scontrarsi non è accettabile: tra l’accettazione remissiva dei comodi altrui e lo scontro legale ci sono molte altre posizioni.

Facciamo un parallelo con dei lavori edili in casa propria: pur andando d’accordo con l’Impresa, la si pungola continuamente per avere i lavori finiti il prima possibile, riprendendola se li sospende senza motivo.

Da cittadini esasperati e a nome dei cittadini esasperati che rappresentiamo chiediamo al Sindaco un’azione più incisiva e convinta, perché dopo anni di disagi è l’ora di cambiare e, soprattutto, di prevenire, chiarendo responsabilità, competenze

ad intervenire, tempi e modi di operare. Gli interlocutori non sono difficili da trovare: ANAS, IREN altri gestori di servizi pubblici, i proprietari frontisti. Ma prima di tutto crediamo sia necessario dare dimostrazione di fermezza e decisione, anche ricorrendo al Prefetto ed alla Regione, a difesa degli interessi della Comunità. Tutti gli zoagliesi non vogliono continuare a perdere ore di vita in coda a semafori in attesa dei comodi degli altri.