‘Santa’ “Crisi e ristori, protesta dei ristoratori”

Da Augusto Sartori, responsabile per Fratelli d’Italia del dipartimento ristorazione e locali notturni Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Una numerosa rappresentanza di ristoratori di Santa Margherita ha partecipato oggi pomeriggio, in piazza De Ferrari a Genova, alla manifestazione apartitica e apolitica indetta per sottolineare il grave stato di crisi economica e occupazionale, ma direi ormai anche psicologico, che vivono tante attività commerciali in Liguria.

Anche il recente ultimo Dpcm, questa volta firmato da Mario Draghi, ha deluso fortemente le aspettative di tutto il comparto commerciale e turistico, che rappresenta in termini numerici una percentuale assai importante del Pil nazionale.

Ci auguriamo ovviamente che giornate come questa possano smuovere il Governo a prendere, dopo oltre un anno, decisioni importanti e risolutive a favore delle categorie penalizzate dalle normative anti Covid e non dei pagliativi, di scarsissima efficacia pratica, come fin qui fatto.