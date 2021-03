San Colombano: “Dantedì”, il video

Dal Comune di San Colombano Certenoli riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri per il settecentesimo anniversario della morte, il Comune di San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona, ha raccolto l’appello a celebrare il sommo poeta con una clip del “musicattore” Luigi Maio, attore, compositore e disegnatore tratta reciterà dal suo “Inferno da Camera. Dante in 3D”, l’opera teatral-musicale presentata nei giorni scorsi in streaming al Teatro Ristori di Verona.

Il video di Luigi Maio è da oggi in rete sui social network e su youtube.

San Colombano Certenoli, nel 2019, entrò nella mappatura nazionale di Poste Italiane dei piccoli centri che ospitano opere dedicate a Dante Alighieri. Due leggii si trovano in località Scaruglia, al centro del ponte dedicato a Dante Alighieri, sul torrente Lavagna, la “Fiumana Bella” citata dal Sommo Poeta nel XIX Canto del Purgatorio.

San Colombano Certenoli è particolarmente legato alla città di Ravenna dove riposano le spoglie di Dante Alighieri. Negli Antichi Chiostri Francescani della città di Ravenna , accanto alla Tomba di Dante, è conservata una lastra donata dal comune della Val Fontanabuona alla città di Ravenna in occasione dell’inaugurazione del Ponte Scaruglia, nel 1981.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=pIWoYn15Fe8