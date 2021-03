In tribunale le spese pazze in Regione, questa volta per gli anni 2008-2010. I giudici hanno condannato nove ex consiglieri regionali tra cui: i senatori Sandro Biasotti e Francesco Bruzzone della Lega. Inoltre: Nicola Abbundo; Angelo Barbero; Tirreno Bianchi; Matteo Marcenaro; Carmen Muratore e i tigullini Fabio Broglia (Sestri Levante) e Giovanni Macchiavello (Rapallo).