Recco: trovato reperto proveniente da Camogli

Questa mattina sulla spiaggia di Recco davanti alle Poste, è stato trovato un osso che, come i precedenti, potrebbe arrivare dalla frana di Camogli. Lo stesso è stato trasportato al cimitero; sarà il medico legale a stabilire se si tratta di ossa umane. Sul posto, per un sopralluogo, i comandanti di Carabinieri, Capitaneria di porto, Comsubin e Vigili del fuoco. Intanto oggi e domani proseguiranno le ricerche di reperti nella frana causata dal crollo dei loculi. Lunedì sarà un sopralluogo dell’Università a indicare come procedere in sicurezza.

Nella foto le forze dell’ordine al termine del sopralluogo