Operazione della Polstrada che lungo l’autostrada 12, ha bloccato al posteggio del Poggio, a Recco, un furgone con quattro clandestini nascosti al suo interno. Il furgone viaggiava in direzione sud. L’operazione è in corso e non si conoscono ulteriori particolari se non il fatto che i clandestini sono stati inviato dal 118 di Genova al pronto soccorso di Lavagna per verificarne le condizioni di salute. Ad accompgnarli le pubbliche assistenze di Quinto, Recco e Camogli.