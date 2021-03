RASSEGNA STAMPA Lavagna, in ospedale 8 pazienti contagiati

Oggi, giovedì 25 marzo, auguri ad Alfonsina. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: sotterfugio (mezzo ingegnoso, basato principalmente sulla menzogna o sulla finzione per raggiungere uno scopo più o meno lecito). Proverbi: “Molte formiche divorano un leone”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nella Asl 4 i contagi di ieri sono stati 24, 51 i ricoveri”; “Sembra a causa di un operatore non vaccinato, in ospedale a Lavagna si contano 8 pazienti contagiati; due a Rapallo”. Vaccini: “Immunizzazioni al via a San Colombano”. Covid e scuola: “Didattica a distanza, aumenta il disagio”; “Aula studio a disposizione per i giovani con spazio wi-fi. Covid lavoro: stagione balneare al via l’1 maggio(come ogni anno).; “Ora i ristoratori puntano all’estate”.

Sestri Levante: agevolazioni Tar, si chiude il 16 aprile. Casarza Ligure: Pd, raccolta alimentare per famiglie bisognose. Chiavari: ultimo saluto all’imprenditore. Chiavari: linguistico nulla di fatto, si riparte da 0. (Commento. Nella città delle scuole non si trovano aule. Sconcertante). Chiavari: all’Economica spunta lettera di Italo Svevo. Chiavari: studente atleta, il ministero premia il Marconi-Delpino. Chiavari: al Bandolo Social Frida Kahlo. Chiavari: nasce il gruppo Nozama in difesa degli esercenti. Chiavari: cartolina postale Dantedì (anche a Sestri Levante e Rapallo).

Rapallo: percepiscono il reddito di cittadinanza, da oggi lavorano al cimitero. Rapallo: golf, ingresso vietato anche il martedì. Portofino: parco nazionale, impugnato atto del ministero.

Camogli: interventi alla falesia, lunedì sopralluogo. Camogli: Croce Verde, Lorenzo Ghisoli riconfermato presidente. Camogli: incontro con Cottarelli sul portale del Festival della Comunicazione. Recco: palme con il corriere a Milano e Ponte di Legno.

Val d’Aveto: da lunedì autobus di nuovo sulla 586.