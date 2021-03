Rapallo: “Intollerabile presenza ‘no vax’ negli ospedali”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Oggi ad un anno ormai da quando la pandemia da covid 19 è iniziata, non è più tollerabile apprendere che i nostri Ospedali vengono contaminati al loro interno, da personale sanitario No Vax.

Come circolo PD Rapallo ci auguriamo che Asl4 prenda dei provvedimenti, ma auspichiamo anche che a livello nazionale sia fatta al più presto una legge perché si imponga a chi lavora nella sanità il vaccino.

Nei nostri Ospedali si deve entrare per essere guariti non per morire!

#IoCiSonoPD!