Rapallo: “Il golf di lor signori; sentiero chiuso al martedì”

Le nuove restrizioni che regolamentano l’ingresso al Golf confermano quanto già sapevamo, chi gestisce il Golf confonde evidentemente la proprietà con la concessione. Già clamorosamente smentiti, sono stati costretti a modificare i cartelli che riportavano la scritta proprietà privata, dopo diverse segnalazioni. Anche in questo caso, amministrazione pubblica in silenzio, compresa opposizione assente. I cittadini di Rapallo continuano a non poter usufruire di un percorso pedonale neppure nel giorno di chiusura, lo hanno deciso lor signori.