Rapallo: disagi e pericoli in autostrada, la protesta del sindaco

“Il moltiplicarsi di incidenti stradali, purtroppo anche mortali, sulle autostrade liguri, è la prova di una gestione folle della logistica e dell’allestimento dei cantieri, che non tiene minimamente conto della conformazione delle tratte autostradali del nostro territorio e, quindi, della conseguente pericolosità”.

Così il sindaco Carlo Bagnasco, con riferimento specifico a quanto si sta verificando all’immissione in autostrada direzione Livorno per chi entra dal casello di Rapallo.

“Mi è capitato di percorrere di recente questa tratta e quanto dico è stato filmato ieri nel video diffuso da un’emittente televisiva – osserva il primo cittadino – In sintesi, essendo la corsia di destra interdetta al transito causa lavori, l’immissione avviene direttamente in un’unica corsia, quella di sinistra, con i mezzi provenienti da Genova che arrivano a tutta velocità. Una situazione folle, pericolosissima”.

La richiesta è perentoria: “Contatteremo le Autostrade per fare in modo che intervengano immediatamente, prima che avvenga il peggio – prosegue Bagnasco – Da mesi e mesi chi si sposta sulle autostrade liguri sta vivendo disagi pazzeschi. Il limite di sopportazione è stato superato. È il momento di trovare una soluzione e rivedere il programma dei cantieri, perché quanto sta accadendo alla circolazione autostradale nella nostra regione sta creando gravissimi problemi non solo di sicurezza stradale, ma anche economici”.

Tra le conseguenze dovute ai disagi autostradali, le ripercussioni sulla viabilità urbana in concomitanza con la chiusura di alcune tratte causa lavori. “Le nostre strade non sono strutturate per ospitare un transito massiccio di mezzi pesanti – conclude Bagnasco – Chiederemo quindi ad Autostrade un contributo per gli interventi di asfaltatura che si rendono necessari per ripristinare la sede stradale delle principali arterie viarie della città, ammalorata anche a causa delle sollecitazioni dovute al transito eccezionale dei mezzi pesanti”.