Corniglia: in Consiglio provinciale la strada di Prevo

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta del Consiglio convocata per il 31 marzo alle 18, in modalità telematica a distanza, trasmessa sulla pagina Facebook dell’Ente

1 Riconoscimento spesa ai sensi degli artt. 191, c. 3 e 194, c. 1, lett. e), d.l. vo 267/2000 s.u. 4/2021 – cedimento di valle che ha coinvolto la s.p. 30 “San Bernardino – Corniglia” in loc. Prevo

2 Approvazione del regolamento per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio e delle tariffe di istruttoria relative all’attivita’ del servizio trasporto privato provinciale

3 Riconoscimento debito fuori bilancio – causa s.m.-provincia

adesione al “patto educativo di comunita’ della Spezia” tra comune della spezia, provincia della spezia, ufficio scolastico regionale e fondazione promostudi la Spezia

4 Affidamento in house providing ad atc esercizio s.p.a ai sensi dell’art. 5 paragrafo 2 del regolamento del parlamento europeo e del consiglio (ce) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. fase due