Chiavari: il Baliatico verso le 100 candeline; la visita del sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Di Capua ha fatto visita questo pomeriggio all’Istituto per il Baliatico di Chiavari, realtà cittadina che dal 1921 si occupa dell’assistenza alle famiglie in difficoltà economiche con bambini fino all’età di tre anni, portando gli auguri dell’amministrazione per il loro prossimo traguardo: l’11 aprile festeggeranno i 100 anni dalla fondazione avvenuta nel lontano aprile 1921.



“Voglio ringraziare per l’egregio lavoro che stanno portando avanti il presidente Giovanni Nicola Dallorso, in carica dal 2007, i membri del consiglio di amministrazione e tutti i volontari che si stanno prendendo cura dei nuclei familiari in difficoltà, ancor di più a causa della pandemia in corso, mantenendo attivo il servizio durante tutta l’emergenza sanitaria: due volte al mese vengono distribuiti, su appuntamento, vestiti e accessori, giochi e medicine, alimenti e buoni spesa del valore di 70 euro alle 80 famiglie assistite. Viste le stringenti norme anticontagio, non è possibile per il momento festeggiare il centenario ma, appena si potrà, organizzeremo un momento totalmente dedicato a loro” dichiara il sindaco Marco Di Capua.



Per sostenere l’Istituto per il Baliatico è possibile consultare il sito www.baliatico.it.