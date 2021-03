Camogli: Terrazza delle scuole, nuovi elementi per le attività all’aperto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Completato l’allestimento da parte del Comune di Camogli delle sedute per gli alunni sulla terrazza della Scuola Primaria, richieste da docenti e genitori per favorire le attività all’aperto durante la frequenza scolastica.

Il progetto di allestimento di esterni per Outdoor Education “Investiamo nel vostro futuro”, volto a favorire l’attività didattica all’aperto, curato dall’Ufficio Tecnico e dall’Amministrazione, è finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Le sedute, in legno e ferro, di grande capienza e struttura particolarmente innovativa, sono state disposte a semicerchio sui due lati lunghi della terrazza, al fine di lasciare ampio spazio di movimento e contemporaneamente consentire una visuale aperta a chi è seduto.

Potranno essere utilizzate per lezioni all’aperto, attività e giochi strutturati in considerazione non solo della situazione contingente di emergenza sanitaria, ma anche al fine di offrire soluzioni e strumenti per una didattica alternativa ogniqualvolta il clima e il tempo consentiranno di sfruttare le preziose opportunità di apprendere all’aperto offerte dal nostro territorio.