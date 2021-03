Camogli: Ines Guatelli e il Rotary, ambitissimo attestato

La camogliese Ines Guatelli, già Governatore del Rotary Distretto 2032, ha raggiunto un traguardo molto ambizioso, quasi irraggiungibile. Infatti ha conseguito l’attestato Rotary Distrettuale.

Mark Maloney, nella sua lettera, ricorda che il Distretto 2032 è uno dei 93 in tutto il mondo ad aver ottenuto l’attestato, che celebra i Distretti in cui almeno la metà dei Club sono riusciti a conseguire l’attestato Rotary.

Solo sei Distretti in tutta Italia hanno ottenuto questo preziosissimo riconoscimento, in un anno particolare, il primo segnato dalla pandemia, che ha lasciato tutti sgomenti e attoniti, ma non ha tolto a Ines ed al suo Rotary il desiderio di donare.

Ines, nel ringraziare tutti i Club ed i Presidenti degli stessi cita una famosa frase: “L’esperienza mi ha insegnato che l’uomo, quando desidera raggiungere un traguardo, trova dentro di sé risorse impensabili”.

Corale il commento dei rotariani camogliesi: “Grazie ancora alla nostra Ines per quanto ha fatto e farà per la comunità, per tutti i Rotary genovesi e piemontesi e grazie per aver portato lustro alla nostra cittadina Camogli, terra di naviganti ma non solo, terra di persone che amano dedicarsi agli altri con coraggio ed entusiasmo”.