Sestri: sì alla guardia medica pediatrica la prossima estate

Nella seduta di oggi la Giunta ha accolto la richiesta dell’associazione Amici del parco di destinare in via esclusiva ai bambini la porzione del parco della Lavagnina chiamata “parco Caterina Scotto” così che i più piccoli possano utilizzare i giochi presenti in sicurezza.

La Giunta ha poi discusso l’effettuazione di alcuni lavori di miglioria all’interno del teatro della Lavagnina, in accordo con la Società Filarmonica di Sestri Levante, e di alcuni interventi di manutenzione presso le Casette Rosse.

La Giunta, tra le altre cose, ha anche deciso di rinnovare la concessione della pista di atletica ad Atletica levante, visti anche gli ottimi risultati dell’operato degli ultimi anni che hanno visto una crescita positiva dell’attività all’interno del parco.

Infine la Giunta ha deliberato l’adesione al progetto per la realizzazione del servizio di guardia medica pediatrica estiva anche per quest’anno, un presidio aggiuntivo utile per dare una risposta rapida in caso di necessità per i più piccoli, operando come primo filtro per il pronto soccorso.