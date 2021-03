Sestri: covid, 46 persone positive con 12 nuovi casi

da Facebook Comune di Sestri Levante



Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus a Sestri Levante.

Aumentano a 46 le persone positive in isolamento domiciliare, con 12 nuovi casi. Abbiamo invece una persona ricoverata nel reparto Covid-19 dell’ospedale.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nello scorso post di aggiornamento vi chiediamo di essere il più prudenti possibile: abbiamo vissuto un buon momento, con pochi casi in città, ma l’aumento di questi giorni ci ricorda quanto sia importante non abbassare la guardia.