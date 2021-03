Riviera/Val di Vara: la provincia chiude alcune strade

di Guido Ghersi

La Provincia della Spezia, guidata dal presidente Pierluigi Peracchini, ha risposto prontamente alla richiesta del sindaco di Framura, Andrea Da Passano, che per alcune strade dissestate della Riviera e della Val di Vara, aveva minacciato, come avevamo scritto qualche giorno addietro, di rivolgersi alla Procura della Repubblica. Così sono state chiuse tre strade provinciali (che sono Sp 40, Sp 41 ed Sp 42), mentre un tratto di 4oo ml. nel territorio del Comune di Framura è off-limits per motocicli e biciclette.