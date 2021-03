RASSEGNA STAMPA. Aumentano contagi e ricoveri

Oggi, mercoledì 24 marzo, auguri a Romolo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: carcassa (le ossa che formano la cavità toracica degli animali; per estensione il fisico sfatto di una persona mal ridotta; il busto del pollo privato della carne; scheletro di animale; l’ossatura di un bastimento; la struttura che serve da supporto di una macchina; specie di bomba costituita da un involucro di ferro). Proverbi: “Di poco si contenta la natura”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid:”Nell’Asl 4 aumentano contagi e ricoveri”. Vaccini: “Medici in trincea, scattate le prenotazioni nella fascia 75-79″; I”; “I miei genitori ultrafragili non sono stati chiamati”.Covid economia: “Le orchestre per le sagre azzerate dalla pandemia”; “Gli alberghi non devono pagare la tari”; “Mancano le prenotazioni degli abituali turisti stranieri”.

Sestri Levante: 90 accessi al centro antiviolenza. Sestri Levante: intensificati i controlli nel parco Bruno Monti. Sestri Levante: Amt, Sivori lanciato verso la vicepresidenza. Casarza Ligure: addio a Jaffrey Capaccio. Lavagna: doppio episodio di vandalismo alla Croce Verde. Chiavari: concerto di Bacchetti dedicato al personale sanitario. Chiavari: raffica di chiusure in A-12. Chiavari: l’ultimo saluto a Ivo Tiscornia. Chiavari: allarme processionaria.

Rapallo: Gisella e Francesco, la panchina vive grazie al comitato genitori. Rapallo: scomparso a Lugano l’architetto Giampietro Saltamacchia.

Camogli: crollo cimitero: servono risposte sui riconoscimenti. Recco:_sequestrata telecamera al comando vigili, avrebbe registrato conversazioni irregolarmente,

Valli Graveglia e Petronio: miniere, due mesi per le osservazioni. Rezzoaglio: bambino ustionato stabile, in prognosi riservata. Val d’Aveto: 120.000 euro per spalare la neve.