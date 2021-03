Dalla pagina facebook del sindaco Carlo Bagnasco

E’ stato appena completato dai nostri operai comunali, l’intervento di ripristino all’imbocco di Via per San Lorenzo, all’incrocio con via Pietrafredda, lungo il crinale che, da Rapallo, porta a Santa Margherita.

Nell’immagine potete osservare l’inizio e la fine delle operazioni, ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e gli operai comunali per l’ottimo lavoro svolto.