Rapallo: un’escursione alla scoperta del Monte Bello

Dalla Cooperativa Dafne riceviamo e pubblichiamo

Escursione guidata: Rapallo “selvaggia” anello dei 3 Passi del Monte Bello – Domenica 28 Marzo

Tra panorami, antichi edifici rurali, antichi percorsi, tracce di lupo e salamandre.

Inoltre visiteremo:

– 3 diversi antichi Passi;

– la chiesa di Chignero;

– un’area naturale ricca di fioriture spontanee;

– la panoramica cima del Monte Bello.

Dalla Chiesa di Chignero, percorreremo la vecchia mulattiera che sale al Passo della Serra tra antichi castagneti e prati, da qui proseguiremo in piano fino al bel prato del Passo del Gallo, poi saliremo, tra la macchina mediterranea, la ripida cima del Monte Bello da cui avremo un particolare punto panoramico su Rapallo, scenderemo lungo lo stesso sentiero, per poi girare sul versante di Avegno/Uscio, percorrendo il bel sentiero in piano che ci porterà al Passo della Spinarola. Infine un breve ed ombreggiato sentierino ci riporterà al Passo della Serra e successivamente a Chignero.

Appuntamento davanti alla Chiesa di Chignero alle ore 9.30

Itinerario: chiesa di Chignero – Passo della Serra – Passo del Gallo – cima del Monte Bello – Passo della Spinarola – Passo della Serra – Chignero (rientro previsto alle ore 16,30 circa).

DIFFICOLTA’: escursione media/facile

TEMPO DI CAMMINO: circa 5,00 ore, escluse pranzo al sacco e soste per le spiegazioni

DISLIVELLO: circa 350 metri in salita

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking (meglio se impermeabili, borraccia, pranzo al sacco, torcia).

COSTO A PERSONA:

ADULTI: 12 euro

BAMBINI: sino ai 12 anni (consigliata dai 12 anni in su): 7 euro

CANI: ammessi gratuitamente

L’escursione è garantita con un minimo di 10 persone e un massimo di 20.

Per maggiori informazioni sull’escursione contattare il 3479088686.

Considerata l’attuale situazione di “zona arancione” della nostra Regione, l ‘escursione è rivolta solamente ai residenti nel comune di Rapallo e ai residenti nei comuni sotto i 5000 abitanti a meno di 30 km dal territorio di Rapallo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/zmw6ABHqEgtShXAH9

DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: mascherina di comunità, gel igienizzante