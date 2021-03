Rapallo: segnalazioni e consigli al sindaco con E-urp

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è attento alle segnalazioni e ai suggerimenti dei cittadini. E spiega: “Anche se non sempre riesco a rispondere, ogni giorno leggo con molta attenzione tutti i vostri commenti e le vostre segnalazioni. Per questo vi ringrazio. Le osservazioni costruttive contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo comune: il miglioramento della Città in tutti i suoi aspetti”

Per far sì che le osservazioni dei rapallesi raggiungano il più velocemente possibile anche i funzionari, Bagnasco aggiunge: “Tengo particolarmente a ricordarvi di sfruttare E-Urp, uno strumento utilissimo a disposizione del cittadino per inoltrare le segnalazioni direttamente ai tecnici comunali e, in questo modo, agevolarne il lavoro.Inserire le segnalazioni è molto semplice, è sufficiente cliccare su “segnala al comune” e seguire le istruzioni che appariranno di volta in volta”

Il portale è raggiungibile attraverso questo link: https://segnalazioni.comune.rapallo.ge.it/