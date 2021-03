Rapallo-‘Santa’: il pensiero di Pier Silvio a 500 famiglie disagiate

E’ risaputo che Pier Silvio Berlusconi ama una vita appartata, lontano dalle telecamere e dalle cronache mondane. Per questo ha scelto di vivere nel Tigullio che gli garantisce un’esistenza tutto normale tranquilla. Non ama neppure far conoscere le sue iniziative a favore delle persone disagiate; ma è doveroso segnalare alcuni suoi gesti di solidarietà di cui amministratori e destinatari lo ringraziano.

Ripetendo l’iniziativa accolta con grande calore a Natale, Pier Silvio Berlusconi ha disposto che anche a Pasqua 500 famiglie disagiate di Rapallo e Santa Margherita Ligure ricevano una confezione contenente generi primari, pensando in particolare ai bambini cui non farà mancare un ovetto di cioccolato. I pacchi non saranno distribuiti a Portofino dove al momento non abitano famiglie indigenti, ma soltanto a Rapallo e Santa Margherita dove, prima la mareggiata e poi la pandemia hanno gettato in una situazione di indigenza decine di famiglie.