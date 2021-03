Rapallo: controlli severi e no alle riaperture, la Pasqua vista dal Pd

Dal circolo territoriale del Pd, a firma del segretario Gian Luca Cecconi, riceviamo e pubblichiamo

Il circolo PD Rapallo ritiene che visto il momento così grave, con la pandemia da covid-19 che causa le varianti è sempre più pericolosa, i controlli dovrebbero essere maggiori.

Tanti verranno nelle seconde case prima della zona rossa, ci vogliono controlli seri per tutta la città e nella Regione.

Mentre tutti i presidenti delle altre Regioni chiudono e limitano gli arrivi, Toti non fa nulla anzi propone le riaperture di tutto subito dopo Pasqua;

evidentemente per il centro destra che governa la nostra Regione, la sicurezza dei suoi cittadini non è una priorità.

Ci auguriamo che il Sindaco di Rapallo rafforzi i controlli sul territorio comunale onde evitare situazioni di futuri assembramenti.