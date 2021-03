Rapallo: attracco battelli turistici, lotta contro il tempo

A finanziare l’intervento per circa 160.000 euro è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria. Il cantiere è quello sul lungomare di Rapallo per la ricostruzione del molo di attracco dei battelli turistici, detto “dei primieri”. Molo per cui erano state espresse tante ipotesi che ora si concretizzano in questo progetto ministeriale che, secondo alcuni, richiederà un frequente dragaggio per consentire l’accosto in sicurezza dei battelli, evitando che l’elica sollevi sabbia dal fondale.

La speranza, come scritto ieri, è che i lavori possano svolgersi in due mesi per consentire, a giugno, l’uso dell’approdo ai battelli del Consorzio Tigullio, particolarmente colpito dalla pandemia, per poter riprendere l’attività, sia pur limitata per la mancanza dei clienti che arrivano in pullman.