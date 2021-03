Domani debutto del vaccino in piazzetta a Portofino. In fin dei conti anche i vaccini sono diventati dei Vip. L’appuntamento è in piazzetta con il sindaco Matteo Viacava a fare gli onori di casa; presente il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia che presenzierà all’arrivo dell’ambulatorio mobile dell’Asl 4. I pazienti che si sottoporranno alla prima dose di vaccino sono una quarantina ed hanno un’età compresa tra i 75 e i 79 anni.