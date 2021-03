Parco di Portofino: tra passato e futuro, incontro con Girani

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Domenica 28 marzo ore 18 via zoom e in diretta fb

Il Parco di Portofino tra passato e futuro con Alberto Girani

Conosciamo davvero i nostri luoghi, le falesie e il mare, i boschi e gli animali intorno a noi? E il Parco di Portofino?

La storia dell’istituzione del nostro Parco Regionale (nel 1935) raccontata da un naturalista, Alberto Girani, che ne è stato anche presidente. Girani, che è ligure, la racconterà a partire dal territorio e dal suo paesaggio, parlando di flora e fauna e dell’Area marina protetta, che dal 1999 ha arricchito la tutela del nostro territorio, fragile e meraviglioso.

Il Parco oggi è in bilico tra promozione e scomparsa. Recentemente si è costituito un Comitato di associazioni per sostenere la concreta realizzazione del Parco Nazionale, già previsto dalla legge. Ci sono in vista progetti di cura del territorio? Ci sono finanziamenti in arrivo?

Sabato il link per entrare nell’incontro. E’ possibile fare domande a Alberto Girani.