Favale: Boitano e il banchiere Amadeo Peter Giannini

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Giovanni Boitano riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere regionale Giovanni Boitano ha preso parte stamane, mercoledì 24 marzo, all’inaugurazione delle scenografie dedicate al Centro Studi Amadeo Peter Giannini.

Le 7 postazioni, presenti a Villa Durazzo Bombrini presso la sede di Genova Liguria Film Commission, raccontano le fasi salienti della vita di Giannini, dalla emigrazione dei genitori partiti da Favale di Malvaro, sino all’affermazione quale il più famoso e rispettato banchiere del mondo.

Boitano è intervenuto in occasione della presentazione: “Giannini è stato concepito a Favale prima che i genitori decidessero di emigrare in America, un destino comune a molti fontanini, buona parte dei quali ha fatto fortuna oltreoceano, il Centro Studio rappresenta una risorsa importante per il nostro territorio e l’intera Regione Liguria.

Boitano è anche entrato a far parte del Comitato Scientifico