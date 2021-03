Cogorno: l’Orlando avventuroso scopre la terra dei Fieschi

Da Paolo Fizzarotti riceviamo e pubblichiamo

Una storia avvincente di avventure rinascimentali, che si snoda tra Genova e il Tigullio, in particolare la località di San Salvatore dei Fieschi, sulle tracce dei Fieschi e delle altre famiglie maggiorenti dell’epoca. “L’Orlando avventuroso” è un libro destinato ai bambini e ragazzi sopra i 10 anni, ma può piacere anche a tutti gli adulti curiosi di sapere cosa si nasconde dietro le mura delle chiese e dei palazzi antichi.

Il libro è nato dalla fantasia e dalle ricerche storiche di Federica Saini, una scrittrice e illustratrice genovese che ha abitato a lungo anche a Cogorno, ed è pubblicato da “L’orto della cultura”: a credere fortemente nel romanzo è stata Stella Nosella, direttrice editoriale dell’area ragazzi di questa casa editrice. Federica Saini, 36 anni, quando lavora come fumettista usa lo pseudonimo di Fersin. “Scrivo libri per ragazzi per dare a loro quello che non ho avuto io – racconta Federica Saini – consolazione, insegnamenti e tante, tante avventure.”

“L’Orlando Avventuroso – La congiura dei Fieschi” è ispirato a fatti realmente accaduti, ed è ambientato nel 1547. Il piccolo Orlando ha dodici anni e sta seguendo suo fratello maggiore Lorenzo, scudiero dalla lingua tagliente, e il loro buon padrone, il Cavaliere Giorgio Andolius, Barone di Genova e paladino del Principe Andrea Doria. Stanno andando a iscriversi ad uno dei tanti tornei d’arme che rallegravano la Genova del 1500. Orlando è orgoglioso d’essere lo “scudiero di uno scudiero” del suo amato signore, ma la voglia di giocare e cacciarsi nei pasticci è altrettanto grande per il piccolo scavezzacollo. Così, per colpa di un innocente scherzo infantile, i nostri si scontreranno con nemici potenti: il destino di Orlando sarà deciso in una manciata di ore.

Paolo Fizzarotti