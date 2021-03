Chiavari: Mazzini Ovest, cantieri in dirittura d’arrivo

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Sono quasi terminati i lavori di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dei prospetti esterni dell’edificio scolastico delle Mazzini Ovest: restano da ultimare, entro l’inizio dell’estate, alcune rifiniture della copertura e l’installazione di un ascensore esterno per garantire l’accesso anche alle persone a ridotta mobilità.

Il progetto, per cui l’amministrazione comunale ha stanziato circa 1.500.000 euro, ha previsto operazioni specifiche di rinforzo strutturale, la realizzazione del cappotto esterno delle facciate, l’installazione di pannelli fotovoltaici, il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura con relativo isolamento termico e la sostituzione totale degli infissi.

«Un intervento importante per un istituto scolastico pubblico sede dell’Ilaria Alpi, che va a sommarsi a quello in fase di esecuzione presso le Mazzini Est per un totale di 2.800.000 euro, a cui si devono aggiungere tutti i finanziamenti, ottenuti e stanziati, per i plessi chiavaresi che valgono complessivamente 4.700.000 euro, se consideriamo la scuola di Sampierdicanne e i progetti definitivi della scuola di Ri e di Caperana – spiega il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua durante il sopralluogo effettuato con il presidente del consiglio Antonio Segalerba e il direttore dei lavori l’Ing. Ivan Squeri– Ingenti le risorse investite per la messa sicurezza degli edifici scolastici: la mia squadra guarda avanti, infatti nel programma elettorale 2022 inseriremo l’ampliamento delle Mazzini Est, sede della materna e delle elementari, con ulteriori 950 m², 10 aule e laboratori per i nostri ragazzi».