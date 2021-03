Carasco: accattonaggio molesto, coppia denunciata

A Carasco, all’interno di un centro commerciale cittadino, una coppia di stranieri, esercitavano un accattonaggio molesto, simulando una falsa disabilità, esibendo anche un cartello, allo scopo di destare compassione. La predetta coppia di romeni, lui di 26 anni e la complice di 25 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, identificati dai Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà per “esercizio molesto dell’accattonaggio in concorso.