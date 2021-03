Camogli: un mercoledì nero con 3 sensi unici alternati

e Camogli un mercoledì nero per il traffico. Chiusura dell’asse viario centrale per consentire lo svolgimento del mercato settimanali. Nelle strade di cornice, oltre al senso unico alternato regolato da semaforo in via Bettolo per la realizzazione di un marciapiedi a sbalzo e un secondo cantiere sulla provinciale Recco-Camogli all’altezza del cimitero, ecco la genialata. L’asfaltatura. proprio di mercoledì, di un tratto di via Mazzini sulla stessa provinciale. Per non parlare della irreperibilità di parcheggi a causa del cantiere per la costruzione di box privati interrati e della maggiore disponibilità di spazi (non si sa se decisi con delibere) ad uso dello stesso cantiere.

Nella foto mezzi in coda per l’auto