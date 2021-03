Camogli: frana, proseguono ricerche e ispezioni

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Alle 17.30 riunione del COA, presenti il sindaco Francesco Olivari, l’assessore Agostino Revello, il consigliere Oreste Bozzo, i responsabili tecnici delle operazioni e della sicurezza via terra e via mare, pontonisti, Area Tecnica del Comune, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Comsubin, Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia Municipale, Servizi Cimiteriali, per un aggiornamento sulla situazione.

Proseguono le ricerche via mare grazie all’attività del Comsubin, con operazioni di assistenza al pontone ed esplorazione preventiva delle zone che saranno oggetto delle prossime azioni, oltre a ispezioni nella zona sotto la frana e verso ponente (Cala dei Genovesi).

Via terra, i Vigili del Fuoco hanno effettuato ricerche, anche con droni, e azioni di monitoraggio su un masso di circa novanta metri cubi di volume, posto sulla sommità del cono detritico.

Nel pomeriggio si è proceduto alla demolizione di uno scoglio sommerso per agevolare lo svolgimento delle future operazioni.