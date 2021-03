Camogli: cimitero come ponte Morandi, prosegue l’inchiesta (2)

Lo si era scritto subito: il crollo del cimitero di Camogli come quello del ponte Morandi, ma con la sostanziale differenza che non vi sono state vittime. La Procura sta lavorando e cerca di dare risposte ad alcune domande. Era stato percepito il pericolo del possibile crollo? Da quanto tempo? Erano state prese misure adeguate per evitarlo? Ancora: visto che i loculi sono crollati, perché nessuno aveva capito che il rischio era reale? Erano stati eseguiti lavori per evitare la frana?

C’è un altro aspetto che va valutato. Il cimitero è chiuso da oltre un mese; le ragioni sono comprensibili. Ci sono persone abituate a visitare quotidianamente o con cadenza settimanale i propri defunti; un bisogno che annulla, almeno in parte, il distacco da persone (genitori, coniugi, partner) al cui fianco magari è stata condivisa una vita intera. Queste persone soffrono; non basta loro passare davanti al cimitero, lanciare un bacio e dire una preghiera; sono angosciate, sia pure in maniera assai minore di chi ha defunti dispersi in mare o di cui ignorano la sorte.