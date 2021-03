Bogliasco: martedì 30 Consiglio comunale

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Bogliasco è convocato da remoto martedì 30 marzo alle ore 18.00. Ordine del giorno:

1 Approvazione verbali adottati nella seduta Consiliare del 25 gennaio 2021

2 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie

3 Approvazione regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati

4 Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2021 – Approvazione

5 Conferimento della cittadinanza onoraria di Bogliasco a Patrick George Zaki

6 Interrogazione dei consiglieri comunali Anna Ion Scotta ed Angelo Paolo Celle ad oggetto: parcheggi in Via dei Mille / Piazza Partigiani, sistemazione natanti (prot. n. 8 51 del 1/02/2021)

7 Interrogazione del consigliere comunale Angelo Paolo Celle ad oggetto : future vaccinazioni anti covid-19 (prot. n. 1190 del 11/02/2021)

8 Interrogazione dei consiglieri comunali Angelo Paolo Celle ed Anna Ion Scotta ad oggetto: transito pedonale adiacente una sbarra condominiale “condominio Via Cavour 30” (prot. n. 1248 del 12/02/2021)

9 Interrogazione dei consiglieri comunali Angelo Paolo Celle ed Anna Ion Scotta ad oggetto: lavori fermi costruendo box Via Cavour di fronte stadio del nuoto (prot . 1250 del 12/02/2021)

10 Interrogazione dei consiglieri comunali Angelo Paolo Celle ed Anna Ion Scotta ad oggetto: futuri lavori messa in sicurezza della costa e litorale (prot. n. 1251 del 12/02/1021)

11 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: chiusura del passaggio a livello della stazione (prot. n. 1546 del 2 2/02/2021)

12 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle bogliasco ad oggetto: progetto di riqualificazione di Piazza Partigiani d’Italia (prot . n. 1547 del 22/02/2021)

13 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: ripristino della pavimentazione e della Segnaletica orizzontale dei posti auto e dei posti barca in Via dei Mille e in Piazza Partigiani d’Italia (prot. n. 1549 del 22/02/2021)

14 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco ad oggetto: sistemazione / riqualificazione del marciapiede lato ponente di Via Cavour (prot. n. 1550 del 22/02/2021)

15 Interrogazione presentata dal consigliere comunale Angelo Paolo Celle ad oggetto: area di sgambatura per i cani (prot. n. 2104 del 15/03/2021)