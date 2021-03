Vaccini: “Onoranze funebri, Toti porti il tema in campo nazionale”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

“Il presidente Toti sollevi in Conferenza Stato-Regioni il tema della vaccinazione degli addetti alle onoranze funebri, categoria ad alto rischio di contagio da Covid-19 e per la quale ho richiesto già ai primi di gennaio l’inserimento nelle liste prioritarie della Regione”. E’ quanto dichiara Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare. “Questo tema – spiega Muzio – avrebbe dovuto essere affrontato nella seduta di Consiglio di ieri, con la discussione di un mio Ordine del Giorno al proposito. Ho deciso però, alla luce dell’aggiornamento del Piano di vaccinazione del Governo, che ha fissato un criterio rigorosamente anagrafico e uniforme a livello nazionale, di ritirare l’Ordine del Giorno e di trasformarlo in Raccomandazione al presidente Toti, proponendogli di portare la questione in Conferenza Stato–Regioni. E’ in tale sede, infatti, che la problematica potrà trovare adeguata trattazione nel quadro del Piano nazionale”.

“Voglio inoltre sottolineare – prosegue – che in un contesto certamente complesso a causa dell’esiguo numero di dosi di vaccino disponibili, bene ha fatto la Regione, a partire dal mese di gennaio, ad inserire le professioni mediche quali odontoiatri, fisioterapisti e veterinari tra le categorie a cui somministrare prioritariamente la vaccinazione. Stesso discorso per quanto riguarda gli informatori scientifici del farmaco. Si tratta di attività particolarmente esposte e per le quali avevo sollecitato la Giunta con diversi Ordini del Giorno da discutere in Consiglio Regionale”.

“Esprimo infine soddisfazione per il fatto che nell’aggiornamento del Piano nazionale sia prevista in tempi brevi la vaccinazione dei disabili e delle persone che li accudiscono, tema sul quale, con particolare attenzione ai disabili psichici e a coloro che se ne prendono cura, avevo presentato una Interrogazione alla Giunta lo scorso 2 marzo”, conclude il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare