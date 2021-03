Vaccinazioni: la Regione favorevole alla tutela penale

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Oggi la maggioranza in Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno della Lega che impegna la giunta Toti a chiedere in Conferenza Stato-Regioni interventi legislativi per una tutela penale degli operatori sanitari che somministrano i vaccini anti-Covid”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che aggiunge: “L’obiettivo è quello di tutelare gli operatori impegnati in prima linea ed evitare una carenza di sanitari disposti ad impegnarsi nella campagna vaccinale per il rischio di dover affrontare eventuali responsabilità penali legate all’attività di vaccinazione. Il provvedimento approvato oggi dal Consiglio regionale impegna la giunta ad attivarsi al più presto in Conferenza Stato-Regioni perché questo problema venga risolto con adeguati interventi legislativi, insieme a una semplificazione del consenso informato e a una chiara definizione delle responsabilità delle nuove categorie ammesse alla campagna di vaccinazione”.