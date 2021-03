Università: un corso rivolto ai professionisti green del futuro

Dall’ufficio stampa dell’Università di Genova riceviamo e pubblichiamo

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Corso di perfezionamento in Diritto economia e tecnologie per l’ambiente – Directa, promosso dal dipartimento di Ingegneria Civile Chimica e Ambientale, in collaborazione con il Consorzio Ticass (Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile) e con lo Studio di avvocati Butti&Partners specializzato nel diritto ambientale e con la partecipazione di Rina S.p.A.

