Recco: under 80, come prenotare la vaccinazione

Mentre procede la vaccinazione a Recco dei cittadini con età maggiore di 80 anni, secondo il piano messo a punto dal Comune, lo staff del sindaco Gandolfo sta verificando se è possibile organizzare un piano simile per le altre categorie, che potrebbe partire intorno a metà maggio. In attesa di conoscere i dettagli della campagna vaccinale che sarà approntata nei prossimi giorni da Asl e Regione, tra cui gli ‘hub’ di vaccinazione per i grandi numeri, il consiglio da parte del sindaco è quello di rivolgersi al medico di famiglia o ai punti di prenotazione CUP per fissare un appuntamento.

Si ricorda che gli over 80 possono chiamare il numero del Comune 366 780 4083 dal lunedì la venerdì dalle 9 alle 13.