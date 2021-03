Recco: Italo Olivieri ha compiuto 100 anni, la targa del sindaco Gandolfo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

In buona salute, autonomo e in gran forma, Italo Olivieri oggi ha compiuto la veneranda età di 100 anni. Nessuna festa, in rispetto delle regole anti-Covid, ma l’omaggio di una targa alla presenza delle nipoti consegnata questa mattina dal sindaco Carlo Gandolfo a nome suo e dell’Amministrazione comunale. Originario di Piccapietra, l’antico quartiere di Genova, Italo Olivieri è stato imbarcato durante la Seconda Guerra Mondiale sulla Nave Italia. Vive a Recco da molti anni.