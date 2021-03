Recco: il bilancio 2021/2023 in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Recco è stato convocato per martedì 30 marzo alle ore 16 in video conferenza. Di seguito l’ordine del giorno:

1. Presa d’atto del Piano Economico-Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021.

2. Approvazione agevolazioni ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2021 per emergenza da pandemia per virus “covid-19”.

3. Bilancio di previsione 2021/2023. Programma triennale delle opere pubbliche. Approvazione.

4. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 per ottemperanza a provvedimento n. 159/2021 emesso dal Tribunale di Genova.

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 per ottemperanza a decreto di pagamento ex art. 168 D.P.R. 115/02 emesso da Tribunale di Genova.

6. Adozione nuovo regolamento per l’elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.