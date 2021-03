RASSEGNA STAMPA. Asl-4, calano contagi e ricoveri

Oggi, martedì 23 marzo, auguri a Turibio. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure. Parole: roso (vistosamente consunto in seguito a corrosione lenta e prolungata). Proverbi: “Prendi a credito, a pagar ci pensi dopo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Vaccini: Zoagli cerca sostituti per buchi in lista”; “Caserme, sarà l’hub più grande della Asl 4”; “La rivincita della professoressa, disdettata due ore prima ha avuto la sua dose”. Emergenza covid: “Sette nuovi casi e ricoverati in calo”. Covid scuola: “La didattica a distanza, esperti a confronto”.

Sestri Levante: Amici del Parco, pacchi spesa per Pasqua. Sestri Levante: a caccia di plastica in Baia e sulle spiagge. Sestri Levante piange Giuseppe Pezzi. Lavagna: l’Anpi rinnova i vertici. Chiavari: la firma di due chiavaresi nel libro di Scott sul popolo di Zomia. Chiavari: Marconi Delpino e Giustiniani, scuole protagoniste nell’anno di Dante. Chiavari: lavori in piazza Del Buono, proteste. .

Zoagli e Rapallo recuperano Pozzetto e Castello dei Sogni. Rapallo: strada ristretta, due famiglie protestano. Rapallo: parco gioco e campetto, iniziati i lavori a Santa Maria. Portofino: guerra del vino con la Francia.

Camogli: il ricordo della città a un mese dal disastro. Camogli: rinascita sociale ed economica con Cottarelli, Fubini e Singer.” Recco: aliquote Imu votate da maggioranza e “Immagina”.

Ne: “Caso miniere, Scajola scrive a Cingolani”; “Giù le mani dalla Gallinaria”.