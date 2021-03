Rapallo: molo battelli, iniziati i lavori; finiranno a maggio?

Ci sono le mareggiate che distruggono il litorale; ci sono le pandemie che riducono sul lastrico. Poi c’è la burocrazia. A Rapallo sono iniziati i lavori al molo che, davanti al Chiosco della Musica, consente l’attracco dei battelli turistici. Il settore più castigato dalle norme anticovid: lo scorso anno ha subito una perdita del 75 per cento; con ristori farsa che non tengono neppure conto della necessità della costante manutenzione richiesta dalla flotta. I lavori iniziati al pontile di Rapallo rischiano, a giugno quando si spera in un miglioramento della situazione sanitaria, di compromettere l’uso del molo da cui parte il maggior traffico mini-croceristico verso Portofino e San Fruttuoso.

Sergio Michelini, presidente del Consorzio battellieri Tigullio è amareggiato: “A parte le disgrazie che non dipendono dall’uomo, a volte ci si mettono anche le istituzioni. I lavori all’imbarcadero sono iniziati adesso; sono convinto durino almeno tre mesi e ci impediscano di lavorare in estate. Li esegue lo Stato, ma ci aspettavano iniziassero prima per poterci permettere di lavorare il giorno in cui ci sarà permesso. Così non sarà”.

Filippo Lasinio, assessore ai Lavori pubblici, in questa faccenda è spettatore. Certo esiste una delibera di giunta che dà direttive. “I lavori al molo dei battelli – spiega Lasinio – implicano la demolizione dell’esistente e il dragaggio fino a tre metri di profondità per poter palificare il nuovo basamento; è difficile che il mare in inverno permetta di eseguire questi lavori. Mi auguro comunque che il mare sia calmo e che i lavori possano terminare entro due mesi”.