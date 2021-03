Rapallo e Recco: liceali del Da Vigo on line con politici e musicisti

Da Valentino Ferrari, del Liceo Da Vigo Nicoloso di Rapallo e Recco, riceviamo e pubblichiamo

Egregi giornalisti, Volevo rendervi partecipi del nostro programma, come rappresentanti di Istituto, delle due grandi assemblee di Istituto che abbiamo fatto: nella prima (ultima foto), a febbraio, abbiamo avuto l’onore di parlare con l’ex-premier Enrico Letta circa la sua attività politica (due settimane prima che diventasse Segretario del PD).

Nell’assemblea di oggi, abbiamo avuto l’onore di parlare con l’ex ministra Azzolina, l’admin della page “ilmugugnogenovese” Gabriele Rastaldo, l’attivista Alessandro di Battista e il direttore d’orchestra di Sanremo Massimo Morini.

Come rappresentanti, riteniamo molto importante, in tempi di Covid, poter sfruttare gli strumenti che abbiamo per dare agli studenti la possibilità di confrontarsi con persone che dal vivo sarebbero più difficili da incontrare per apprendere molto, e per poter capire dell’attualità. Obiettivo della scuola deve essere formare cittadini. Abbiamo invitato anche il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, dal quale abbiamo ricevuto affettuosi saluti.

La lettera del Ministro Bianchi.





Il collegamento con Enrico Letta.









Alessandro Di Battista collegato con gli studenti.

L’ex ministro Azzolina.