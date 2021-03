di Guido Ghersi

Il Comune di Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre, guidato dal sindaco, Emanuele Moggia, ha dato il via ai lavori per il potenziamento della rete idrica sul territorio, in particolare nel borgo antico, oltre che alla realizzazione dei lavori di allaccio alla rete di acqua potabile nel cimitero. Un’opera attesa da tempo dai monterossini. I serbatoi per il rifornimento sono due, quello dello “Stallo” e di “Cabana”. I lavori di cui sopra, saranno terminati entro il 15 maggio 2021.