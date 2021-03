Levanto: “Mia nonna, 93 anni, non riesce a vaccinarsi”

Da Gaia Lambertini riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata al presuidente Giovanni Toti e sindaco di Levanto Luca Del Bello, assessore Comune di Levanto Alice Giudice, all’Asl 5

Gentilissimo Presidente Toti,

mi sono decisa a rivolgermi a voi perché da più di un mese attendo, senza successo, che si proceda a vaccinare mia nonna Anna Cavazza, di anni 93.

Vi ricapitolo brevemente la situazione.

Mia nonna, residente a Bologna, ha da sempre una seconda casa a Levanto dove trascorre molti mesi l’anno. Ha però mantenuto il domicilio sanitario nella sua Bologna.

Non appena si è reso disponibile in autunno il vaccino contro l’influenza comune, bloccata in Liguria dalla pandemia, su indicazione del proprio medico curante bolognese è stata vaccinata all’Ospedale di Levanto. Dopodiché attendeva con impazienza arrivasse il proprio turno anche per il vaccino anti-Covid.

Seguendo le stesse modalità, quando la Regione Liguria ha comunicato il giorno di inizio delle prenotazioni per la popolazione più anziana, mi sono subito attivata telefonando all’apposito numero verde (non riuscivo infatti dal sito a prenotare tramite l’inserimento del C.F.). L’operatore mi ha chiarito che, in quanto non residente in Liguria, il suo caso non era contemplato dal sistema di prenotazione e che avrei dovuto quindi rivolgermi all’Asl competente. Ho così contattato l’Asl di Spezia, che mi ha indirizzato verso l’Asl di Levanto, che a sua volta mi ha informato che era il Comune di Levanto (Ufficio servizi sociali) il responsabile delle prenotazioni. Ho così chiamato l’ufficio esponendo dettagliatamente il caso e, su loro indicazione, ho indirizzato la e-mail che trovate in calce, credo altrettanto esplicativa e riassuntiva del caso, allegando la richiesta del medico curante di Bologna. Mi hanno immediatamente rassicurato, dicendomi che avrebbero provveduto a inserire nella lista delle vaccinazioni anche il nominativo di mia nonna – tra i casi particolari, in ordine alfabetico, subito dopo i cittadini residenti ultraottantenni, i quali avevano ovviamente la precedenza in quanto residenti.

Da allora ho telefonato regolarmente, una volta alla settimana, per sapere a che punto fossimo: le dipendenti del Comune di Levanto, peraltro molto cortesi e disponibili, hanno continuato a rassicurarmi dicendo che era questione di giorni.

Questo è successo anche la mattina dell’8 marzo. Al pomeriggio dello stesso giorno ricevo la telefonata dell’Assessore Alice Giudice che mi informa che no, tutto quello che mi era stato detto fin qui era inesatto (tre settimane di aria fritta) e che purtroppo mia nonna non potrà essere vaccinata perché non è residente e ha il domicilio sanitario altrove. Infuriata e sconcertata vengo rimpallata nuovamente verso l’Ospedale di Levanto che, nella persona della Dott.ssa Peditto, ribadisce la necessità del domicilio sanitario, non sapendo però rispondere a nessuna delle osservazioni che le ho avanzato e che ripropongo ora qui a voi:

– come mai il domicilio sanitario non ha rappresentato un problema all’atto della vaccinazione antinfluenzale e lo diventa solo adesso? Il sospetto è che ci si appelli a questi vizi di forma perché, come riportano molti giornali nel dettaglio, le fiale scarseggiano ovunque… anche se poi le cronache di tutta Italia raccontano che talvolta si è costretti a buttarle via…

– come è possibile che lo Stato italiano spinga per la vaccinazione di massa e che poi nel concreto le Regioni operino senza dialogare tra loro, a compartimenti stagni, in assenza di un’anagrafica nazionale unica e condivisa?

– le istituzioni nel loro complesso al momento di scrivere le regole non hanno previsto e preso in considerazione un caso macroscopico come quello di chi vive e/o lavora lontano dal proprio domicilio sanitario e, per un’infinità di ragioni, comprese le indicazioni restrittive dello Stato centrale, non è tenuto a spostarsi da dove si trova? Penso a studenti fuori sede, lavoratori stagionali, insegnanti precari, supplenti e, come nel caso di mia nonna, anziani che svernano in climi più miti (la riviera ligure!) e che sono chiusi in casa da mesi per evitare rischi di contagio.

– anche ammettendo di voler procedere adesso allo spostamento del domicilio sanitario, come si può chiedere a una 93enne di frequentare uffici pubblici e ambulatori per ultimare una procedura burocratica in piena emergenza, durante il picco della curva epidemica e contravvenendo alle chiare indicazioni delle autorità che prescrivono di evitare contatti superflui? E se anche volessimo occuparcene noi famigliari da Bologna, dovremmo forse chiedere alla nonna di scendere dal tabaccaio per faxarci una delega, lei che ha 93 anni?

– ma il diritto alla salute previsto dalla Costituzione Italiana non è forse il diritto di ogni cittadino italiano indipendentemente dalle condizioni in cui versa? E Levanto non batte bandiera italiana, proprio come Bologna?

E’ del tutto evidente che il problema non sia qui quello di cercare il capro espiatorio in questo spiacevole inconveniente, né tantomeno di sottolineare le personali resistenze di qualche singolo che sembra si sia voluto mettere di traverso tra mia nonna (e quelli come lei) e il suo diritto a essere vaccinata in quanto cittadina italiana. Il nodo della questione è che semplicemente non possiamo accettare un no come risposta. Delle due, l’una: o la signora Anna Cavazza sarà vaccinata nel più breve tempo possibile, a pochi metri da dove si trova, cioè all’Ospedale di Levanto, o le istituzioni tutte si dovranno assumere la responsabilità di negarle il diritto alla copertura vaccinale, confinando lei, e chi come lei è nella stessa condizione, nel limbo degli “esodati del vaccino”. Quello che ci aspetteremmo dalle istituzioni in un momento così grave è almeno la pratica di un po’ di caro e vecchio buonsenso – lo stesso che spinge nonna Anna ogni giorno a chiederci per telefono “ma a me che ho 93 anni, quando mi vaccinano?”

In giorni e settimane nelle quali tutte le istituzioni, anche europee, escono pesantemente indebolite nella credibilità servono più che mai segnali concreti che testimonino la comprensione della reale dinamica della vita delle persone.

Attendo una risposta a strettissimo giro, ringraziandola per l’attenzione.

Cordialmente,